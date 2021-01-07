Детройт з Михайлюком поступився Мілвокі, Кліпперс обіграли Голден Стейт. Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
07 січня
Індіана - Х'юстон 114:107 (35:30, 27:26, 28:31, 24:20)
Орландо – Клівленд 105:94 (15:23, 36:22, 32:19, 22:30)
Філадельфія – Вашингтон 141:136 (33:24, 49:43, 34:39, 25:30)
Атланта – Шарлот 94:102 (11:27, 29:32, 27:22, 27:21)
Маямі – Бостон 105:107 (26:34, 19:19, 35:27, 25:27)
Нью-Йорк – Юта 112:100 (20:27, 24:29, 34:19, 34:25)
Мілвокі – Детройт 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)
Нью-Орлінс - Оклахома-Сіті 110:111 (34:26, 25:28, 19:34, 32:23)
Фінікс – Торонто 123:115 (22:25, 36:29, 38:33, 27:28)
Голден Стейт – Кліпперс 101:108 (15:21, 36:31, 26:31, 24:25)
Сакраменто – Чикаго 128:124 (28:25, 34:34, 31:34, 35:31)