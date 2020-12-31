Бродський: Бюджет федерації зменшився і тому є питання до влади

У Федерації баскетболу України незадоволені виділеними коштами держави на наступний рік.

Про це заявив президент федерації Михайло Бродський.

"Державі цього року важко. Бюджет Федерації зменшився. З іншого боку багато чемпіонатів не відбулося. Ми незадоволені виділеними коштами на наступний рік. Будемо продовжувати переговори, хочемо справедливості. Влада має розуміти, що ігрові види спорту - це соціальне питання перш за все. Це не просто медалі. Це сотні тисяч залучених дітей та дорослих у весь цей процес. Кожна команда - це ланка громадянського суспільства. Це дуже важливо. У цивілізованих країнах на це спрямовують державні програми. У першу чергу ігрові види спорту, а не індивідуальні.

Мене вразило, коли почалася пандемія, спортсменів почали звозити з різних країн. Таке відчуття, що нас усі спортсмени в індивідуальних видах готуються за кордоном. Може, потрібно в Україні побудувати необхідні бази та припинити фінансувати закордонні збори. Теж важливе питання.

Ігрові види спорту в Україні держава фінансує за залишковим принципом. Тому є питання і до місцевої влади, і до держави - тобто міністерства молоді та спорту.

Усе має бути чітко виписано, щоб ніхто ні від кого не залежав. Я не хочу ходити до міністрів, щось просити, погрожувати чи принижуватися. Припустимо, є в країні спорт номер 2, є стільки-то змагань, є стільки збірних і є чітка формула. Виділили за рік суму на підтримку спорту у державі, застосували формулу і ми бачимо необхідну частину фінансової допомоги на баскетбол. Якась частина на масовий баскетбол, якась - на збірні. Все інше - самі крутимося. Все чітко і прозоро. Жодних питань! Але так не виходить", - сказав Бродський.