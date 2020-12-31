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Київ-Баскет припинив співпрацю з естонським форвардом

Сьогодні 10:57 474 0
Тамм зіграв лише 5 матчів у Суперлізі
Київ-Баскет припинив співпрацю з естонським форвардом
#Київ-Баскет, #Тамм

Джерело - БК Київ-Баскет.

Керівництво БК Київ-Баскет та естонський важкий форвард Іво Тамм за взаємною згодою сторін вирішили припинити співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У поточному сезоні Тамм взяв участь у п’яти матчах Суперліги, у яких в середньому набирав 1.8 очок та 0.2 підбирання за 2 хвилини на паркеті.

Найкращим матчем для Іво, який нещодавно перехворів на коронавірус, став поєдинок проти Черкаських Мавп, у якому він набрав 4 очки та зіграв 6 хвилин.

Нагадаємо, Кобець тренується з Будівельником.

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