Джеймс встановив унікальний рекорд НБА

Лідер Лейкерс став чотириразовим чемпіоном НБА

Джерело - Чемпіон.

Леброн Джеймс привів Лейкерс до перемоги в чемпіонаті та встановив унікальний рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Форвард Лейкерс став єдиним гравцем в історії НБА, який вигравав чемпіонат з трьома різними клубами, набираючи в плей-оф 25+ очок в середньому за матч.

Джеймс став чотириразовим чемпіоном НБА і в четвертий раз в кар'єрі був визнаний MVP фінальної серії. Раніше Леброн двічі перемагав з Маямі (2012, 2013) і один раз з Клівлендом (2016).