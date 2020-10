Джеймс встановив унікальний рекорд НБА

Леброн Джеймс привів Лейкерс до перемоги в чемпіонаті та встановив унікальний рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Форвард Лейкерс став єдиним гравцем в історії НБА, який вигравав чемпіонат з трьома різними клубами, набираючи в плей-оф 25+ очок в середньому за матч.

Джеймс став чотириразовим чемпіоном НБА і в четвертий раз в кар'єрі був визнаний MVP фінальної серії. Раніше Леброн двічі перемагав з Маямі (2012, 2013) і один раз з Клівлендом (2016).

LeBron James is the only player in NBA history to average 25+ PPG in the playoffs on 3 different franchises' championship-winning teams. pic.twitter.com/vFYBAIr3p6