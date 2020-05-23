Джерело - Чемпіон.
Легендарний центровий Нью-Йорка і нинішній головний тренер університету Джорджтаун Патрік Юінг заразився коронавірусом.
Про це заявив сам фахівець.
"Цей вірус - серйозна проблема, і не слід ставитися до нього легковажно. Я хочу закликати всіх залишатися в безпеці і берегти себе і своїх близьких.
Зараз як ніколи хочу подякувати працівникам охорони здоров'я та всіх, хто знаходиться на передовій. Зі мною все буде в порядку, і ми все впораємося з цією проблемою", - написав Юінг.
I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020
Раніше, помер легендарний тренер клубу НБА.
Нагадаємо, НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус.