Легендарний центровий Нью-Йорка і нинішній головний тренер університету Джорджтаун Патрік Юінг заразився коронавірусом.

Про це заявив сам фахівець.

"Цей вірус - серйозна проблема, і не слід ставитися до нього легковажно. Я хочу закликати всіх залишатися в безпеці і берегти себе і своїх близьких.

Зараз як ніколи хочу подякувати працівникам охорони здоров'я та всіх, хто знаходиться на передовій. Зі мною все буде в порядку, і ми все впораємося з цією проблемою", - написав Юінг.