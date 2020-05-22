Помер легендарний тренер клубу НБА

Джерело - Чемпіон.
На 78-му році життя помер видатний баскетбольний тренер Джеррі Слоун, який 23 роки очолював Юту.
Про це повідомляє прес-служба клубу
Слоун помер через ускладнення, викликаних хворобою Паркінсона і деменцією з тільцями Леві.
Слоун прославився на посаді головного тренера Юти, з якою працював з 1988 по 2011 роки. Він є першим тренером НБА, який здобув 1000 перемог, тренуючи один клуб.
Rest easy, Coach ❤️— utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020
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