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Помер легендарний тренер клубу НБА

Сьогодні 18:55 524 0
Слоун є одним з найкращих тренерів в історії НБА
Помер легендарний тренер клубу НБА
#Слоун, #Юта

Джерело - Чемпіон.

На 78-му році життя помер видатний баскетбольний тренер Джеррі Слоун, який 23 роки очолював Юту.

Про це  повідомляє прес-служба клубу

Слоун помер через ускладнення, викликаних хворобою Паркінсона і деменцією з тільцями Леві.

Слоун прославився на посаді головного тренера Юти, з якою працював з 1988 по 2011 роки. Він є першим тренером НБА, який здобув 1000 перемог, тренуючи один клуб.

Раніше, НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус.

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