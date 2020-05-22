Помер легендарний тренер клубу НБА

Слоун є одним з найкращих тренерів в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

На 78-му році життя помер видатний баскетбольний тренер Джеррі Слоун, який 23 роки очолював Юту.

Про це повідомляє прес-служба клубу

Слоун помер через ускладнення, викликаних хворобою Паркінсона і деменцією з тільцями Леві.

Слоун прославився на посаді головного тренера Юти, з якою працював з 1988 по 2011 роки. Він є першим тренером НБА, який здобув 1000 перемог, тренуючи один клуб.

Раніше, НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус.