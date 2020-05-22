НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус

Джерело - sportarena.com.
Національна баскетбольна асоціація розпочала підготовку клубів до масового тестування на коронавірус.
Про це повідомляє Sportsnet.
Комісар ліги Адам Сільвер готовий проводити щоденне тестування для зниження ризику захворювання на COVID-19 після відновлення матчів.
Характерно, що в разі позитивного тесту у гравців, чемпіонат не будуть зупиняти. Баскетболістів у такому випадку відправлять на самоізоляцію.
Нагадаємо, чемпіонат Греції достроково завершений, Панатінаїкос визнаний чемпіоном.