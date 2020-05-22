НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус

В НБА готуються до відновлення сезону

Національна баскетбольна асоціація розпочала підготовку клубів до масового тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Sportsnet.

Комісар ліги Адам Сільвер готовий проводити щоденне тестування для зниження ризику захворювання на COVID-19 після відновлення матчів.

Характерно, що в разі позитивного тесту у гравців, чемпіонат не будуть зупиняти. Баскетболістів у такому випадку відправлять на самоізоляцію.

Нагадаємо, чемпіонат Греції достроково завершений, Панатінаїкос визнаний чемпіоном.