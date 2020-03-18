У Китаї збираються відновити чемпіонат з баскетболу

Джерело - Главком.
Чемпіонат Китаю з баскетболу незабаром повинен відновитися.
Про це повідомляє Главком.
Таке рішення прийнято після того, як в країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.
Водночас, Китайська баскетбольна асоціація закликає американських гравців повернутися в країну. Багато з баскетболістів не хочуть повертатися, поки ситуація не буде взята під контроль.
Якщо гравці не повернуться в Китай, їх можуть довічно забанити в цій лізі. У цьому сезоні в чемпіонаті Китаю грають такі колишні гравці НБА, як Тай Ловсон, Ленс Стівенсон, Джеремі Лін та інші.
Раніше, чемпіон НБА звинуватив Трампа у расизмі.
Нагадаємо, стало відомо про виявлення коронавірусу у чотирьох гравців Бруклін Нетс.