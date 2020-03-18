У Китаї збираються відновити чемпіонат з баскетболу

Щоправда, чимало іноземних гравців не хочуть повертатися в Піднебесну

Джерело - Главком.

Чемпіонат Китаю з баскетболу незабаром повинен відновитися.

Про це повідомляє Главком.

Таке рішення прийнято після того, як в країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

Водночас, Китайська баскетбольна асоціація закликає американських гравців повернутися в країну. Багато з баскетболістів не хочуть повертатися, поки ситуація не буде взята під контроль.

Якщо гравці не повернуться в Китай, їх можуть довічно забанити в цій лізі. У цьому сезоні в чемпіонаті Китаю грають такі колишні гравці НБА, як Тай Ловсон, Ленс Стівенсон, Джеремі Лін та інші.

Раніше, чемпіон НБА звинуватив Трампа у расизмі.

Нагадаємо, стало відомо про виявлення коронавірусу у чотирьох гравців Бруклін Нетс.