Чемпіон НБА звинуватив Трампа у расизмі

Президент США назвав коронавірус китайським вірусом

Президент США Дональд Трамп назвав коронавірус COVID-19 китайським вірусом.

Про це чемпіон НБА у складі Торонто Репторс Джеремі Лін написав у Twitter.

"Хотілося б вірити, що ви надасте підтримку вразливим групам людей, які постраждають через ваше невміле управління цим вірусом, включаючи тих, на кого вплине расизм, який ви розпалюєте", - написав Джеремі Лін.

Нагадаємо, 11 березня, після виявлення коронавірусу у центрового Юти Джаз Руді Гобера, ліга оголосила про припинення регулярного сезону як мінімум на 30 днів. Пізніше позитивний результат дали тести одноклубника Гобера Донована Мітчелла і центрового Детройт Пістонс Крістіана Вуда.

Вчора, 17 березня, стало відомо про виявлення коронавірусу у чотирьох гравців Бруклін Нетс.