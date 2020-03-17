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Чотири гравці клубу НБА заразилися коронавірусом

Вчора 23:06 267 0
У Брукліні всі заражені ізольовані і перебувають під наглядом лікарів
Чотири гравці клубу НБА заразилися коронавірусом
#НБА, #коронавірус

Джерело - championat.com.

Чотири баскетболісти клубу НБА Бруклін Нетс заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У одного з гравців симптоми хвороби вже виявляються, в той час як у трьох інших захворювання проходить безсимптомно. Всі заражені ізольовані і перебувають під наглядом лікарів.

У Брукліні працюють над тим, щоб зв'язатися з усіма, хто контактував з зараженими гравцями, і вжити всіх необхідних заходів.

Нагадаємо, першим з гравців НБА, у якого було виявлено зараження коронавірусів, став центровий Юти Джаз Руді Гобер, потім хвороба була діагностована у його напарника по команді Донована Мітчелла. Хвороба вразила також центрового Детройта Пістонс Крістіана Вуда.

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