Тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс хоче натуралізувати гравця Київ-Баскета Кейсі Шеферда, який має паспорт США.

Про це розповів сам тренер.

"Федерація дотримується закону, і немає такої можливості, як у Грузії, видати 17 паспортів за місяць. Я завжди говорив, що в збірну потрібно брати іноземця, з яким інші гратимуть краще. Ми не можемо зробити Шеферду паспорт прямо зараз, тому на даний момент, я вважаю, що в збірній його немає. Взяти ту ж Словенію: на чемпіонаті Європи-2017 у них були Драгіч і Дончіч, але ключовим гравцем на полі був Рендольф - без нього вони б нічого не виграли.

Ми зупинилися на Шеферді - ви самі бачите, як він грає. Якщо говорити про нього, то це два різних гравця на старті сезону і зараз. Я б хотів, щоб в збірній грали тільки справжні українці, але світ це правило вже давно скасував. Але в той же час Шеферд - це варіант на майбутнє, зараз я не думаю, що це станеться", - розповів Багатскіс.