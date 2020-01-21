 Визначився розширений склад збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021 | Баскетбол | Champion.com.ua
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Визначився розширений склад збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021

Сьогодні 20:10 158 0
Викликали 22 гравців
Визначився розширений склад збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021
#Україна, #Багатскіс

Джерело - ФБУ.

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом чоловічої національної збірної України на перше вікно кваліфікації Євробаскета-2021. 

Про це повідомляє ФБУ.

Наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) та Угорщини (23 лютого у Запоріжжі). 

До вашої уваги список 22 гравців, 16 з яких приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової завяки на стартові матчі відбору:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Віталій Зотов (Миколаїв, Україна), перший тренер Зотова Тетяна;

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко;

Іссуф Санон (Дніпро, Україна), перший тренер Ірина Наседкіна;

Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина) перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;

Максим Закурдаєв (Дніпро, Україна), перший тренер Ігор Овсянников;

Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;

Форварди

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Анатолій Федоренко;

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;

Артем Ковальов (Хімік, Україна), перший тренер Володимир Машира;

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира;

Андрій Войналович (Хімік, Україна), перший тренер Леся Полуяхтова;

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі;

Центрові

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;

В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія), перший тренер Сергій Комаров;

Владислав Коренюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Шкьопу Микола Іванович.

Раніше, Прометей переграв Миколаїв. 

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.

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