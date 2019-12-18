Джерело - Чемпіон.
У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
18 грудня
Індіана – Лейкерс 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26)
Нью-Йорк – Атланта 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)
Новий Орлеан – Бруклін 101:108 OT (21:21, 14:21, 29:19, 29:32, 8:15)
Юта – Орландо 109:102 (26:20, 32:27, 24:24, 27:31)
Шарлотт – Сакраменто 110:102 (26:21, 27:26, 27:32, 30:23)
Кліпперс – Фінікс 120:99 (31:23, 23:21, 36:25, 30:30)
Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.
Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.