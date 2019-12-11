Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі, перемоги Шарлотт та Портленда. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Український центровий Атланти Олексій Лень зіграв 22 хвилин у матчі проти Маямі. Протягом цього часу він набрав 9 очок, зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу.
НБА. Регулярний чемпіонат
11 грудня
Маямі - Атланта 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)
Шарлотт - Вашингтон 114:107 (28:20, 25:28, 29:27, 32:32)
Філадельфія - Денвер 97:92 (26:27, 29:23, 28:26, 14:16)
Портленд - Нью-Йорк Нікс 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28)
Раніше, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.
Нагадаємо, Детройт із Михайлюком обіграв Новий Орлеан.