Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі, перемоги Шарлотт та Портленда. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 4 матча

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Атланти Олексій Лень зіграв 22 хвилин у матчі проти Маямі. Протягом цього часу він набрав 9 очок, зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу.

НБА. Регулярний чемпіонат

11 грудня

Маямі - Атланта 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)

Шарлотт - Вашингтон 114:107 (28:20, 25:28, 29:27, 32:32)

Філадельфія - Денвер 97:92 (26:27, 29:23, 28:26, 14:16)

Портленд - Нью-Йорк Нікс 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28)

Раніше, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком обіграв Новий Орлеан.