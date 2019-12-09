Дабл-дабл Леня у грі проти Шарлотт, перемоги Лейкерс та Філадельфії. Результати матчі НБА

У НБА було зіграно 8 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Атланти Олексій Лень зіграв 19 хвилин у матчі проти Шарлотт. Протягом цього часу він оформив дабл-дабл - 13 очок (5-11 з гри, 1-1 триочкові), 10 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

НБА. Регулярний чемпіонат

9 грудня

Шарлотт - Атланта 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

Бруклін - Денвер 105:102 (25:21, 28:33, 29:23, 23:25)

Вашингтон - Кліпперс 119:135 (25:35, 39:30, 29:35, 26:35)

Лейкерс – Міннесота 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22)

Філадельфія – Торонто 110:104 (27:22, 30:20, 29:26, 24:36)

Маямі - Чикаго 110:105 ОТ (16:25, 31:24, 27:24, 23:24, 13:8)

Даллас - Сакраменто 106:110 (27:36, 19:30, 32:26, 28:18)

Портленд – Оклахома 96:108 (20:21, 27:34, 31:27, 18:26)

Раніше, Михайлюк оновив рекорд результативності у НБА.

Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.