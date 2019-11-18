 Лейкерс переграли Атланту, Сакраменто здолало Бостон. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс переграли Атланту, Сакраменто здолало Бостон. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:52 134 0
Лень зіграв 15 хвилин і набрав 3 очки
Лейкерс переграли Атланту, Сакраменто здолало Бостон. Результати матчів НБА
#НБА, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Лейкерс здобули впевнену перемогу над Атлантою. Український центровий Атланти Олексій Лень зіграв 15 хвилин і набрав 3 очки.

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НБА. Регулярний чемпіонат
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Клівленд - Філадельфія 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)

Сакраменто - Бостон 100:99 (30:18, 20:28, 21:19, 29:24)

Мемфіс - Денвер 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)

Орландо - Вашингтон 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)

Нью-Орлеан - Голден-Стейт 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)

Лейкерс - Атланта 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)

Раніше, гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки.

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