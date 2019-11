Головний тренер Кліпперс Док Ріверс за півтори хвилини до кінця матчу з Х'юстоном був вилучений з майданчика за суперечки з арбітрами.

Варто ще зазначити, що син Дока Ріверса, Остін Ріверс, який виступає за Рокетс, активно вимагав у арбітрів технічного фолу для свого батька. А коли арбітри видалили тренера з майданчика, Остін помахав йому на прощання.

Зустріч закінчилася перемогою Х'юстона з рахунком 102:93. Раніше Остін довгий час виступав за Кліпперс під керівництвом свого батька.

Austin Rivers wanted the officials to give his dad a technical, and they did 😂 pic.twitter.com/f0HKzePTOk