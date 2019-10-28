Харківські Соколи орендували захисника Київ-Баскета

Мусієнко до кінця сезону грати у Харкові

Джерело - ФБУ.

Форвард Київ-Баскета Антон Мусієнко перейшов до Харківських Соколів.

Про це повідомляє ФБУ.

Клуби домовилися про оренду 21-річного гравця до кінця сезону.

У Суперлізі Парі-Матч Мусієнко відіграв за столичний клуб три матчі (середні показники 0.3 очка, 1 підбирання, 1 передача). Крім того - в активі Антона матчі за Київ-Баскет у кваліфікації Ліги чемпіонів з Капфенбергом і Бургосом, у груповому турнірі Ліги Європи з Дніпром і у Кубку України з Львівською Політехнікою.

У складі збірної України U-23 з баскетболу 3х3 Антон Мусієнко, який, до речі, народився у Харкові, цього сезону став бронзовим призером Ліги Націй і чемпіонату Європи.

Раніше до Харківських Соколів зі столичного клубу перебрався Олександр Тищенко.

Нагадаємо, Харківським Соколам зараховано технічну поразку у Кубку України.