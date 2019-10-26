Харківським Соколам зараховано технічну поразку у Кубку України

У складі команди Суперліги вийшло одночасно чотири легіонери

Джерело - ФБУ.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка України Харківські Соколи повторно перемогли Політехнік у домашньому матчі (66:53), але порушили регламент, випустивши на майданчик одночасно чотирьох легіонерів (Паулюса Жаліса, Джина Тіга, Карім Джамара та Зака Джексона).

Федерація баскетболу України на засіданні Директорату Чемпіонату України з баскетболу розглянула протест харківського Політехніка щодо порушення командою БК Харківські Соколи (Харків) п. 11.6 Правил проведення Змагань, а саме, порушення ліміту кількості одночасно перебуваючих на майданчику гравців категорії Б, під час гри Кубку України.

Одноголосно були прийнято наступні рішення: застосувати до БК ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) санкцію, передбачену ст. 55 Правил проведення Змагань, а саме зарахувати команді БК ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) у грі Кубку України поразку "позбавленням права" та, враховуючи положення п. 20.2.2 Офіційних Правил баскетболу, зарахувати програш всієї серії плей-оф 1/16 Кубку України.

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