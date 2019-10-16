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Тищенко покинув Київ-Баскет і підписав контракт з Харківськими Соколами

Сьогодні 16:35 180 0
Киян залишив другим баскетболіст
Тищенко покинув Київ-Баскет і підписав контракт з Харківськими Соколами
#Тищенко, #Харківські Соколи

Джерело - sportarena.com.

Центровий Олександр Тищенко покинув Київ-Баскет і підписав контракт з Харківськими Соколами.

Про це харківський клуб повідомив у Facebook.

Тищенко допомагав столичному клубу в кваліфікації Ліги чемпіонів, а також провів три матчі в новому розіграші Суперліги, в середньому набираючи 2 очка за гру.

Баскетболіст двічі ставав чемпіоном України у складі столичного Будівельника і стільки ж разів вигравав національний Кубок.

Також Харківські Соколи сьогодні оголосили про припинення співпраці з досвідченим українським форвардом Дмитром Липовцевим.

Київ-Баскет, в свою чергу, з перших матчів кампанії попрощався з другим баскетболістом: раніше команду покинув захисник Руслан Отверченко.

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