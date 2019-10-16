Киян залишив другим баскетболіст

Центровий Олександр Тищенко покинув Київ-Баскет і підписав контракт з Харківськими Соколами.

Про це харківський клуб повідомив у Facebook.

Тищенко допомагав столичному клубу в кваліфікації Ліги чемпіонів, а також провів три матчі в новому розіграші Суперліги, в середньому набираючи 2 очка за гру.

Баскетболіст двічі ставав чемпіоном України у складі столичного Будівельника і стільки ж разів вигравав національний Кубок.

Також Харківські Соколи сьогодні оголосили про припинення співпраці з досвідченим українським форвардом Дмитром Липовцевим.

Київ-Баскет, в свою чергу, з перших матчів кампанії попрощався з другим баскетболістом: раніше команду покинув захисник Руслан Отверченко.