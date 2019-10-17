Миколаїв з труднощами переміг Харківських Соколів

Господарі перемогли з перевагою в одне очко

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Миколаїв здолав Харківських Соколів.

У першій чверті матчу господарі забезпечили собі сім очок переваги. Але до перерви гості шість відіграли. Третя чверть пройшла за переваги миколаївської команди, яка набрала тридцять очок. У четвертій чверті господарям вдалося втримати переможний рахунок - 74:73.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

Миколаїв

17 жовтня

Миколаїв – Харківські Соколи 74:73 (21:14, 11:17, 30:22, 12:20)

Раніше, Дніпро переміг БК Запоріжжя, а Хімік знищив Черкаські Мавпи.