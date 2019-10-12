Хімік знищив Черкаські Мавпи у Суперлізі

Гості провалили другу половину матчу

Джерело - Чемпіон.

Хімік у домашньому матчі впевнено переміг Черкаські Мавпи у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Після рівної першої чверті матчу господарі змогли додати у своїй грі і далі поступово збільшувати перевагу у рахунку. У третій чверті вдалося здобути 9 очок переваги. У четвертій чверті гостям було складно відіграти 12 очок - їм не це вдалося. Гості провалили ці 10 хвилин матчу.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч

Регулярний чемпіонат

12 жовтня

Хімік – Черкаські Мавпи 91:71 (17:18, 24:20, 26:17, 24:16)

Раніше, Черкаські Мавпи перемогли Одесу.

Нагадаємо, Хімік вдома зміг обіграти Київ-Баскет.