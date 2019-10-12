Хімік знищив Черкаські Мавпи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Хімік у домашньому матчі впевнено переміг Черкаські Мавпи у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.
Після рівної першої чверті матчу господарі змогли додати у своїй грі і далі поступово збільшувати перевагу у рахунку. У третій чверті вдалося здобути 9 очок переваги. У четвертій чверті гостям було складно відіграти 12 очок - їм не це вдалося. Гості провалили ці 10 хвилин матчу.
Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч
Регулярний чемпіонат
12 жовтня
Хімік – Черкаські Мавпи 91:71 (17:18, 24:20, 26:17, 24:16)
Раніше, Черкаські Мавпи перемогли Одесу.
Нагадаємо, Хімік вдома зміг обіграти Київ-Баскет.