Україна вийшла у чвертьфінал на чемпіонаті світу 3x3

Українці в овертаймі обіграли Монголію

Збірна України обіграла Монголію в останньому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3, який проходить в Амстердамі.

У складі чоловічої команди України під керівництвом Олега Юшкіна виступають Антон Давидюк, Олександр Сізов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаев.

Для виходу в чвертьфінал українців влаштовувала тільки перемога. Матч видався рівним. Протягом гри суперникам не вдавалося піти у відрив на більш ніж три очки. За менше ніж дві хвилини до кінця зустрічі Монголія лідирувала з рахунком 15:12, але українці зуміли відіграти це відставання. На останніх секундах Україна поступалася з рахунком 15:16, але вирішальний прохід з сиреною від Сізова вивів команду в овертайм.

В овертаймі перемогу Україні забезпечив важкий кидок Станіслава Тимофеєнка. У чвертьфіналі Україна зіграє з командою, яка займе друге місце в групі D (Латвія, Австралія, Японія, Бразилія, Польща).

Завдяки цій перемозі збірна України з результатом 3 перемоги, 1 поразка займає перше місце в групі В і виходить до чвертьфіналу. У чвертьфіналі Україна зіграє з командою, яка займе друге місце в групі D (Латвія, Австралія, Японія, Бразилія, Польща).

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 4 тур Амстердам, Нідерланди

Україна - Монголія 18:17

Джерело - sport.ua.