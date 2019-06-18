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Україна поступилася Росії на чемпіонаті світу в Нідерландах

Сьогодні 15:59 1097 0
Збірна України зазнала першої поразки на турнірі
Україна поступилася Росії на чемпіонаті світу в Нідерландах

На чемпіонаті світу 3х3 у Нідерландах збірна України зазнала першої поразки на груповому етапі.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

У другому колі збірна України поступилася Росії. Протягом матчу була рівна гра, однак росіянам вдався результативний ривок наприкінці зустрічі.

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 1 тур

Амстердам, Нідерланди

Україна — Росія 14:21

Україна: Давидюк 5, Закурдаєв 5, Тимофеєнко 4, Сизов 0

Раніше, Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Київ-Баскет може отримати wild card в Лігу чемпіонів.

 

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Росія, #ФБУ
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