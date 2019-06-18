Збірна України зазнала першої поразки на турнірі

На чемпіонаті світу 3х3 у Нідерландах збірна України зазнала першої поразки на груповому етапі.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

У другому колі збірна України поступилася Росії. Протягом матчу була рівна гра, однак росіянам вдався результативний ривок наприкінці зустрічі.

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 1 тур

Амстердам, Нідерланди

Україна — Росія 14:21

Україна: Давидюк 5, Закурдаєв 5, Тимофеєнко 4, Сизов 0

Раніше, Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Київ-Баскет може отримати wild card в Лігу чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.