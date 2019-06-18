Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

Збірна України вдало стартувала на чемпіонаті світу в Амстердамі

На чемпіонаті світу 3х3 у Нідерландах збірна України здобула першу перемогу на груповому етапі.

Про це повідомляє ФБУ.

У першому турі збірна України здолала команду Пуерто-Ріко. Протягом усього матчу українці контролювали гру та вели у рахунку. Суперники змогли зробити ривок лише наприкінці зустрічі.

Наступний матч на турнірі Україна проведе із збірною Росії, початок о 14:50.

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 1 тур

Амстердам, Нідерланди

Пуерто-Ріко - Україна 19:21

Україна: Закурдаєв 8, Тимофеєнко 6, Сизов 4, Давидюк 4

Нагадаємо, Київ-Баскет може отримати wild card в Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що дебютант Суперліги бажає грати у Кубку Європи.

Джерело - Чемпіон.