Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу 3х3 у Нідерландах збірна України здобула першу перемогу на груповому етапі.
Про це повідомляє ФБУ.
У першому турі збірна України здолала команду Пуерто-Ріко. Протягом усього матчу українці контролювали гру та вели у рахунку. Суперники змогли зробити ривок лише наприкінці зустрічі.
Наступний матч на турнірі Україна проведе із збірною Росії, початок о 14:50.
Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 1 тур
Амстердам, Нідерланди
Пуерто-Ріко - Україна 19:21
Україна: Закурдаєв 8, Тимофеєнко 6, Сизов 4, Давидюк 4
Нагадаємо, Київ-Баскет може отримати wild card в Лігу чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що дебютант Суперліги бажає грати у Кубку Європи.
Джерело - Чемпіон.