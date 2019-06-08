Деякі лідери можуть змінити клуби - комісіонер НБА

Чимало зірок НБА можуть змінити клуб перед початком нового сезону.

Про це заявив комісіонер НБА Адам Сільвер.

Зокрема йдеться про лідерів Голден Стейт Клея Томсона та Кевіна Дюранта, а також про Кавая Леонарда із Торонто і Кемба Вокера з Шарлотт Горнетс. Всі вони можуть отримати статус вільного агента.

"Їх рішення залежать від багатьох чинників – від грошей, можливості взяти чемпіонство, бажання бути щасливим, створити ідеальну ситуацію для своєї сім'ї. Так що я не буду здивований, якщо зірки будуть міняти команди цього літа", – розповів Адам Сільвер.

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

Нагадаємо, Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА.

Джерело - xsport.ua.