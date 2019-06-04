Нападник Голден Стейт вибув до кінця сезону

Нападник Кевон Луні не зіграє у наступному матчі фінальної серії проти Торонто.

Про це повідомив Едріан Войнаровський.

Причиною відсутності гравці стала травма – тріщина в ключиці. У зв’язку із цим нападник може пропустити залишок сезону та більше не зіграти у фінальній серії НБА.

Відзначимо, що у цьому сезоні Луні провів 80 матчів, в яких в середньому набирав 6,4 очка і 5,2 підборів.

Нагадаємо, Голден Стейт виграв другий матч фінальної серії у Торонто.

Раніше повідомлялося, що у стартовій грі фіналу, лідеру Голден Стейт Стефу Каррі підкорилося унікальне досягнення.

Джерело - xsport.ua.