Нападник Голден Стейт вибув до кінця сезону

Нападник Кевон Луні не зіграє у наступному матчі фінальної серії проти Торонто.
Про це повідомив Едріан Войнаровський.
Причиною відсутності гравці стала травма – тріщина в ключиці. У зв’язку із цим нападник може пропустити залишок сезону та більше не зіграти у фінальній серії НБА.
Відзначимо, що у цьому сезоні Луні провів 80 матчів, в яких в середньому набирав 6,4 очка і 5,2 підборів.
Нагадаємо, Голден Стейт виграв другий матч фінальної серії у Торонто.
Раніше повідомлялося, що у стартовій грі фіналу, лідеру Голден Стейт Стефу Каррі підкорилося унікальне досягнення.
Джерело - xsport.ua.