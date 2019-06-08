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Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА

Сьогодні 00:05 334 0
Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА

Бруклін Нетс планують підписати розігруючого Бостона Кайрі Ірвінга і нападника Голден Стейт Ворріорс Кевіна Дюранта.

Про це повідомив відомий інсайдер Адріан Войнаровський.

Спочатку клуб із Нью-Йорка хоче узгодити контракт із Ірвінгом, цей трансфер у майбутньому допоможе у переговорах із Дюрантом.

"Кайрі – мета Брукліна. Мені розповіли, що Ірвінг всерйоз розгляне цей варіант", – розповів Войнаровський.

Раніше, Каррі встановив особистий рекорд результативності в плей-оф.

Нагадаємо, Торонто переміг Голден Стейт та повів у фінальній серії.

 

Джерело - xsport.ua.

#НБА, #Дюрант, #Бруклін, #Ірвінг
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