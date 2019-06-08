Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА

Бруклін Нетс планують підписати розігруючого Бостона Кайрі Ірвінга і нападника Голден Стейт Ворріорс Кевіна Дюранта.
Про це повідомив відомий інсайдер Адріан Войнаровський.
Спочатку клуб із Нью-Йорка хоче узгодити контракт із Ірвінгом, цей трансфер у майбутньому допоможе у переговорах із Дюрантом.
"Кайрі – мета Брукліна. Мені розповіли, що Ірвінг всерйоз розгляне цей варіант", – розповів Войнаровський.
Раніше, Каррі встановив особистий рекорд результативності в плей-оф.
Нагадаємо, Торонто переміг Голден Стейт та повів у фінальній серії.
Джерело - xsport.ua.