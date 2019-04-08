Малік Трент став найкращим гравцем української Суперліги

Захисник БК Запоріжжя Малік Трент став найкращим гравцем березня Суперліги Парі Матч.

Про це повідомляється на сайті букмекерської контори Parimatch.

Яскрава гра Маліка допомогла БК Запоріжжя в останній день регулярного чемпіонату вирватися на перше місце і вдало розпочати серію проти Черкаських Мавп. Зазначимо, що Малік уже вдруге отримує почесну нагороду найкращого гравця місяця від TM Parimatch.

Це перший баскетболіст, який зміг оформити своєрідний дубль у поточному сезоні.

Нагадаємо, що Харден встановив рекорд НБА.

Раніше Лень встановив рекорд результативності в НБА.

Джерело - Чемпіон.