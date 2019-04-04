Це сталося у матчі з Кліпперс

Розігруючий захисник Х'юстона Джеймс Харден в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Кліпперс набрав 31 очко, а також зробив 7 підбирань і 7 передач.

Таким чином в поєдинку з Кліпперс Харден подолав позначку у 2700 очок і 500 передач за нинішній сезон. Джеймс став третім гравцем в історії НБА після Майкла Джордана і Нейта Арчібальда, якому підкорилися подібні статистичні показники.

Більш того, гравець став рекордсменом серед баскетболістів, які володіють лівою рукою за кількістю набраних очок за сезон, перевершивши Арчібальда, який записав в актив 2719 пунктів в кампанії 1972/73 років.

Нагадаємо, Лень допоміг Атланті переграти Філадельфію. Також напередодні українець закинув ювілейний триочковий.

Джерело - Чемпіон.