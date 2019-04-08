Цетровий Антланти Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності у грі проти Мілуокі.
Лідер збірної України набрав 33 очки, що не допомогло Яструбам здобути перемогу. Атланта поступилася Оленям 107-115.
.@alexlen has notched a new career-high 3️⃣3️⃣ points! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/XNCGnyfL1S— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 8 апреля 2019 г.
Також в активі українця 8 підбирань, 4 асисти та 2 блокшоти.
Жеребкування півфіналів Кубку України. НАЖИВО
Джерело - Чемпіон.
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