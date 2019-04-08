Яскрава гра українця не врятувала Атланту від поразки

Цетровий Антланти Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності у грі проти Мілуокі.

Лідер збірної України набрав 33 очки, що не допомогло Яструбам здобути перемогу. Атланта поступилася Оленям 107-115.

Також в активі українця 8 підбирань, 4 асисти та 2 блокшоти.

Жеребкування півфіналів Кубку України. НАЖИВО

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua