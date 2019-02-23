Атланта - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА за участю команд Леня та Михайлюка

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Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї

Вчора 19:35 2919
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 21:31 4569
Світоліна може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу
Вчора 15:51 2330
Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:31 2265
Динамо зіграє проти Челсі у 1/8 Ліги Європи
Вчора 14:13 1083
Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи
21.02.2019 23:53 4953
На уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані
21.02.2019 22:27 17104 4
Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи
21.02.2019 21:47 2360 4
Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї
21.02.2019 21:03 2555 1
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
21.02.2019 19:10 1297
Навколо спорту
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Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:14 2260 2
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 17:33 1776
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:28 1711
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем Максим Буйдин
Вчора 16:49 849
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:31 1180
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 15:45 2586
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
Вчора 12:00 1802
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 857
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 709
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 17:03 944
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 18:14 2084 5
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО Максим Буйдин
20.02.2019 17:07 1031
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 16:04 1806 2
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
20.02.2019 09:41 2037
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2019 18:08 868
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Атланта - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА за участю команд Леня та Михайлюка

Сьогодні 00:07 1191 0
Атланта - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА за участю команд Леня та Михайлюка

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Атланта - Детройт відбудеться на стадіоні  State Farm Arena 23 лютого о 2:30 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА. 

Також, команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Лень, #Михайлюк, #Атланта, #Детройт
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