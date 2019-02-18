Команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА

У неділю, 17 лютого, в Шарлотт відбувся Матч всіх зірок НБА-2019. Команда Янніса Адетокумбо поступилася Команді Леброна Джеймса.

Поєдинок закінчився з рахунком 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46).

MVP звітного протистояння визнали Кевіна Дюрента.

НБА

Матч всіх зірок-2019

Команда Янніса - Команда Леброна 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

Команда Янніса: Адетокумбо (38 + 11 підбирань), Джордж (20), Каррі (17 + 9 підбирань + 7 передач), Ембіід (10 + 12 підборів), Вокер (4 + 8 передач) - старт; Міддлтон (20), Вестбрук (17), Гріффін (10), Новіцкі (9), Расселл (6), Йокич (6 + 9 підбирань), Вучевич (4), Лаурі (3).

Команда Леброна: Дюрент (31 + 7 підбирань), Ленард (19), Джеймс (19 + 8 підбирань), Ірвінг (13 + 9 підбирань + 6 передач), Харден (12) - старт; Томпсон (20 + 8 підбирань), Лиллард (18), Біл (11), Таунс (11), Б. Сіммонс (10 + 7 передач), Вейд (7), Девіс (5), Олдрідж (2).

Нагадаємо, Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. А Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend.

Джерело - Чемпіон.