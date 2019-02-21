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Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА

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Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА

Українська баскетболістка Аліна Ягупова підписала контракт з командою НБА Лос-Анджелес Спаркс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Сезон у жіночій НБА почнеться в травні. Зараз 27-річна Ягупова виступає за турецький Мерсін.

В середньому за гру вона набирає 18,2 очка, виконує 5,4 підбирання, віддає 6,8 асистів. Середній відсоток реалізації становить 63,8%. Вона виступає на позиції захисника.

"Рада підписати Ягупову. Аліна грає на високому рівні протягом кількох сезонів. Вона може показувати якісну гру на обох кінцях майданчика. Дуже щаслива, що Аліна вирішила продовжити кар'єру в нашій команді", - сказала менеджер клубу Пенні Толер.

Нагадаємо, Лень і Михайлюк закликали підтримати збірну України. Тим часом українська баскетболістка взяла участь у легендарному челенджі.

Джерело - Чемпіон.

#Лос-Анджелес Спаркс, #НБА, #Ягупова
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