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Індіана - Нью-Орлеан: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 19:00 349 0
Індіана - Нью-Орлеан: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Індіана - Нью-Орлеан відбудеться на стадіоні Банкерс Лайф Філдхаус 23 лютого о 2:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА. 

Також, команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Індіана, #Нью-Орлеан
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