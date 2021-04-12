 Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон

Сьогодні 19:09 304 0
Бадмінтон входить до програми підготовки космонавтів
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики. У більшості українських космонавтів найулюбленіший вид спорту - бадмінтон. І це не випадково, адже він входить до програми підготовки космонавтів і деякі міжнародні екіпажі навіть зіграли в бадмінтон у... відкритому космосі! Чемпіон склав список українських космонавтів, які прославляли нашу країну протягом багатьох десятиліть (в тому числі і за часів СРСР). На жаль, багатьох з них вже немає з нами. Але це наша історія, про яку ми повинні пам’ятати. 

  1. Леонід Каденюк. Уродженець села Клішківці Хотинського району Чернівецької області  літав в космос за програмою NASA на космічному кораблі "Columbia" (STS-87) США в 1997 році. 

  2. Георгій Береговий. Уродженець села Федорівка Карлівського району Полтавської області здійснив космічний політ в жовтні 1968 році.  

  3. Георгій Шонін. Уродженець міста Ровеньки Луганської області здійснив космічний політ в жовтні 1969 року. 

  4. Володимир Ляхов. Володимир Опанасович народився в місті Антрацит, Луганської області. У космосі був в 1979 році в перебігу 175 діб (!). А так же  в 1983 році в перебігу 150 діб. Третій раз був в космосі в 1989 році протягом 10 діб.

  5. Леонід Кизим. Леонід Давидович народився в місті Красний Лиман, Донецької області. Був у космосі три рази, останній раз в 1989 році.

  6. Леонід Попов. Леонід Іванович народився в Олександрії (Кіровоградська область). Здійснив три космічних польота (з 1980-го по 1982-й рік). 

  7. Володимир Васютин. Володимир Володимирович народився в Харкові, в космосі був в 1985 році.

  8. Олександр Волков. Олександр Олександрович народився в місті Горлівка Донецької області. У космосі був три рази: перший раз в 1985 році і два рази в 1989 році. 

  9. Анатолій Левченко. Уродженець села Основинці Краснокутського району Харківської області літав у космос в 1987 році.

  10.  Анатолій Арцебарський. Анатолій Павлович народився в селищі міського типу Просяна Покровського району Дніпропетровській області. В космос літав в з 10 травня 1991 року по 10 жовтня 1991 року. 

Нагадаємо, з 27 квітня до 2 травня у Палаці спорту в Києві вперше в історії нашої країни відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір в Україні стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо. В столицю України приїдуть близько 250 найкращих європейських гравців з 31 країни. Це вже буде 28-й континентальний турнір, історія якого розпочалася в 1968 році. 

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