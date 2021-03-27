Кабінет Міністрів узяв під контроль організацію чемпіонату Європи з бадмінтону

Джерело - УБФ.

Кабінет Міністрів України видав розпорядження (№242-р) про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи з бадмінтону.

Нагадаємо, що 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону проходитиме у Київському Палаці Спорту 27 квітня — 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше. У ньому візьмуть участь понад 200 спортсменів з усієї Європи.

Згідно розпорядження, співголовами Оргкомітету призначені заступник Міністра молоді та спорту Ніна Уманець та президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров. Також до оргкомітету увійшли представники НОК України, міністерств та відомств, центральних органів виконавчої влади,КМДА. Кожен з підрозділів Оргкомітету отримав план дій та терміни його виконання.

Як зазначив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, з підтримкою держави та партнерів Україна готова провести найкращий Чемпіонат Європи з бадмінтону за усі часи.