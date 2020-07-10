У Ред Булл є машина, здатна перемагати

Пілот Формули-1 Себастьян Феттель, який досі немає контракту на наступний рік не проти приєднатися до Ред Булл.

Про це він розповів порталу Racefans.net.

"Я дуже добре знаю команду Ред Булл по минулим виступам. У Ред Булл є машина, здатна перемагати - я так вважаю. Так, звичайно, наполовину команда з тих пір вже змінилася, але не змінилися її цілі. Я тут, щоб змагатися, боротися за перемоги - тому так, ймовірно, я б погодився на їх пропозицію", - сказав Феттель.

Нагадаємо, Феттель провалив Гран-прі Австрії.