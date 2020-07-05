 Тріумф Боттаса та провал Феттеля. Огляд Гран-прі Австрії. ВІДЕО | Формула 1 | Champion.com.ua
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Тріумф Боттаса та провал Феттеля. Огляд Гран-прі Австрії

Сьогодні 21:14 1171 0
До фінішу доїхали лише 11 болідів
Тріумф Боттаса та провал Феттеля. Огляд Гран-прі Австрії
#Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 липня, відбувся перший Гран-прі сезону Формули-1 в Австрії.

Остаточні результати:

1. Вальттері Боттас (Мерседес)

2. Шарль Леклер (Феррарі)

3. Ландо Норріс (Макларен)

4. Льюїс Гамільтон (Мерседес)

5. Карлос Сайнс (Макларен)

6. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі)

8. Естебан Окон (Рено)

9. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

10. Себастьян Феттель (Феррарі)

11. Ніколя Латіфі (Вільямс)

Нагадаємо, 6 пілотів Формули-1 не встали на одне коліно перед Гран-прі Австрії.

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