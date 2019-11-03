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Українець тріумфував на чемпіонаті світу з дрифту

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Українець на автомобілі Nissan 200SX і переміг спортсменів з Чехії та Росії
Українець тріумфував на чемпіонаті світу з дрифту
#Іллюк

Джерело - pushkinska.net.

Українець Дмитро Іллюк посів перше місце на FIA Motorsport Games, які відбулися Римі.

Іллюк протистояв іншими 24 учасникам змагань. Під час гонки він обігнав чеха Міхала Райхерта, що принесло спортсмену перемогу.

Організатори відзначили, що заїзд проходив на дуже мокрій трасі, через що спортсмени робили помилки.

Відзначимо, що 38-річний Дмитро Іллюк - багаторазовий чемпіон України, східної Європи та зимового сезону з дрифту 2018-2019 років. На цих змаганнях він представляв Україну в дисципліні Drifting Cup.

Нагадаємо, визначився календар Формули-1 на сезон 2020.

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