Визначився календар Формули-1 на сезон 2020

Джерело - офіційний сайт Формули 1.
Всесвітня рада ФІА офіційно затвердила календар Формули-1 на сезон-2020.
Про це повідомляє сайт Ф1.
Наступного року в чемпіонаті вперше пройдуть 22 етапи.
У календарі з'явиться нова гонка у В'єтнамі і повернеться етап в Нідерландах.
Календар Формули-1 на сезон-2020:
15 березня - Гран-прі Австралії
22 березня - Гран-прі Бахрейну
5 квітня - Гран-прі В'єтнаму
19 квітня - Гран-прі Китаю
3 травня - Гран-прі Нідерландів
10 травня - Гран-прі Іспанії
24 травня - Гран-прі Монако
7 червня - Гран-прі Азербайджану
14 червня - Гран-прі Канади
28 червня - Гран-прі Франції
5 липня - Гран-прі Австрії
19 липня - Гран-прі Великобританії
2 серпня - Гран-прі Угорщини
30 серпня - Гран-прі Бельгії
6 вересня - Гран-прі Італії
20 вересня - Гран-прі Сінгапуру
27 вересня - Гран-прі Росії
11 жовтня - Гран-прі Японії
25 жовтня - Гран-прі США
1 листопада - Гран-прі Мексики
15 листопада - Гран-прі Бразилії
29 листопада - Гран-прі Абу-Дабі
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