Скудерія відмовилася від скарги

Феррарі мала апелювати, щодо рішення про штраф Феттеля, проте відмовилася від цієї ідеї.

Про це повідомляє motorsport-magazin.

На Гран-прі Канади пілот команди Феррарі Себастьян Феттель фінішував першим, проте судді оштрафували його на 5 секунд, що відкинуло німця на друге місце. Феттель був в ярості через таке рішення, тому він відправився до суддів відразу після гонки.

Спочатку в Феррарі залишилися незадоволені рішенням і повідомили ФІА про те, що подадуть апеляцію, але в підсумку вирішили все-таки цього не робити.

Нагадаємо, чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади.

Джерело - motorsport-magazin.