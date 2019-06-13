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Феррарі не стала подавати апеляцію на штраф Феттеля

Сьогодні 14:35 269 0
Скудерія відмовилася від скарги
Феррарі не стала подавати апеляцію на штраф Феттеля

Феррарі мала апелювати, щодо рішення про штраф Феттеля, проте відмовилася від цієї ідеї.

Про це повідомляє motorsport-magazin.

На Гран-прі Канади пілот команди Феррарі Себастьян Феттель фінішував першим, проте судді оштрафували його на 5 секунд, що відкинуло німця на друге місце. Феттель був в ярості через таке рішення, тому він відправився до суддів відразу після гонки.

Спочатку в Феррарі залишилися незадоволені рішенням і повідомили ФІА про те, що подадуть апеляцію, але в підсумку вирішили все-таки цього не робити.

Нагадаємо, чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади.

Джерело - motorsport-magazin.

#Феррарі, #Феттель
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