Феррарі буде оскаржувати штраф Феттеля, який позбавив його перемоги на Гран-прі Канади

Феррарі буде апелюватиме, щодо рішення про штраф Феттеля.
Про це повідомляє isport.ua.
На Гран-прі Канади пілот команди Феррарі Себастьян Феттель фінішував першим, проте судді оштрафували його на 5 секунд, що відкинуло німця на друге місце. Феттель був в ярості через таке рішення, тому він відправився до суддів відразу після гонки.
Італійська команда Феррарі, у свою чергу, збирається подати апеляцію, оскільки цей штраф позбавив їх пілота тріумфу, а переможцем в черговий раз став автогонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон.
Апеляція буде прийнята на розгляд тільки в тому випадку, якщо команда надасть стюардам нові дані, які не враховувалися при прийнятті первісного рішення.
Нагадаємо, чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади.
Джерело - isport.ua.