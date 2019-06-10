Феррарі буде оскаржувати штраф Феттеля, який позбавив його перемоги на Гран-прі Канади

Італійська команда обурена таким рішенням стюардів

Феррарі буде апелюватиме, щодо рішення про штраф Феттеля.

Про це повідомляє isport.ua.

На Гран-прі Канади пілот команди Феррарі Себастьян Феттель фінішував першим, проте судді оштрафували його на 5 секунд, що відкинуло німця на друге місце. Феттель був в ярості через таке рішення, тому він відправився до суддів відразу після гонки.

Італійська команда Феррарі, у свою чергу, збирається подати апеляцію, оскільки цей штраф позбавив їх пілота тріумфу, а переможцем в черговий раз став автогонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон.

Апеляція буде прийнята на розгляд тільки в тому випадку, якщо команда надасть стюардам нові дані, які не враховувалися при прийнятті первісного рішення.

Нагадаємо, чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади.

Джерело - isport.ua.