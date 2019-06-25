Орендована яхта з українським боксером спалахнула в морі

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко зі своєю сім'єю і друзями ледь не загинув під час пожежі на орендованій яхті в Мальорці, Іспанія.

Про це спортсмен повідомив у своєму Facebook.

Як повідомляє Bild, пожежа сталася в машинному відділенні яхти. Транспортний засіб знаходився в той момент в 11 кілометрах від берега. На щастя, співробітники пожежної служби врятували 43-річного українця і його близьких.

"Пожежники зробили все можливе, щоб взяти ситуацію під контроль і вивезти всіх на берег якомога швидше", - наводить слова Кличка Bild.

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"Будьте обережні зі своїми бажаннями: доля сприйняла моє побажання трохи адреналіну в буквальному сенсі слова, і наша прогулянка на яхті в неділю вночі закінчилася пожежею. Сім'я і друзі були евакуйовані береговою охороною та пожежною рятувальною. командою. Не турбуйтеся: у нас все добре ", - написав пізніше сам Володимир у соцмережах.

Нагадаємо, Кличків нагородили медалями Mr. Olympia.

Раніше Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках.

Джерело - Чемпіон.