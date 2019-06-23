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Кличків нагородили медалями Mr. Olympia

Сьогодні 11:50 Valeriy Ruchka 351 0
Така ж сама є й у давнього друга братів - Арнольда Шварценеггера
Кличків нагородили медалями Mr. Olympia

Легенди українського боксу Віталій та Володимир Клички стали володарями почесних медалей турніру Mr. Olympia за їх спортивні та волонтерські досягнення.

Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

Нагороди вручаються переможцям міжнародних змагань з бодібілдингу. 

 
 
 
 
 
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Віталій та Володимир Кличко отримали почесні медалі турніру Mr. Olympia! 💪💪 Ці нагороди - ексклюзивні, володіти ними можуть тільки учасники турніру. Тож Віталій та Володимир Кличко стали першими, кому компанія Weider - засновник міжнародного турніру з бодібілдингу, вручила медалі в якості почесного подарунка. До речі, така ж сама є й у давнього друга братів - Арнольда Шварценеггера. До Києва медалі привіз довірена особа директора компанії Weider Ентоні Кейн. Він також відкриє фестиваль Weider Body Fest 2019, що відбудеться у столичному спортивно-розважальному комплексі X-PARK 22 червня. «Арнольд Шварценеггер здобував титул Mr. Olympia 7 разів, так само брати Клички здобули 7 чемпіонських титулів у боксі. Філософія братів Вейдерів стверджує: якщо ти в змозі побудувати тіло своєї мрії, ти можеш досягнути будь-чого, - відзначив Кейн. - Україні сьогодні потрібні здорові та сильні громадяни, які зможуть впоратися з викликами, що постали перед країною. Брати Клички є уособленням цих принципів, і роблять неймовірний внесок у подальший розвиток здорової сильної нації», - підкреслив Ентоні Кейн. #wladimirklitschko #klitschko #klitschkopower #vitaliklitschko #klitschkobrothers #legends #champions #ukraine #kyiv #challenge #motivation #inspiration #success #thebest #arnoldschwarzenegger #schwarzenegger #peopleschamp #rolemodel #teamklitschko #klitschkofansofficial #klitschkofanclub

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