Віталій та Володимир Кличко отримали почесні медалі турніру Mr. Olympia! 💪💪 Ці нагороди - ексклюзивні, володіти ними можуть тільки учасники турніру. Тож Віталій та Володимир Кличко стали першими, кому компанія Weider - засновник міжнародного турніру з бодібілдингу, вручила медалі в якості почесного подарунка. До речі, така ж сама є й у давнього друга братів - Арнольда Шварценеггера. До Києва медалі привіз довірена особа директора компанії Weider Ентоні Кейн. Він також відкриє фестиваль Weider Body Fest 2019, що відбудеться у столичному спортивно-розважальному комплексі X-PARK 22 червня. «Арнольд Шварценеггер здобував титул Mr. Olympia 7 разів, так само брати Клички здобули 7 чемпіонських титулів у боксі. Філософія братів Вейдерів стверджує: якщо ти в змозі побудувати тіло своєї мрії, ти можеш досягнути будь-чого, - відзначив Кейн. - Україні сьогодні потрібні здорові та сильні громадяни, які зможуть впоратися з викликами, що постали перед країною. Брати Клички є уособленням цих принципів, і роблять неймовірний внесок у подальший розвиток здорової сильної нації», - підкреслив Ентоні Кейн. #wladimirklitschko #klitschko #klitschkopower #vitaliklitschko #klitschkobrothers #legends #champions #ukraine #kyiv #challenge #motivation #inspiration #success #thebest #arnoldschwarzenegger #schwarzenegger #peopleschamp #rolemodel #teamklitschko #klitschkofansofficial #klitschkofanclub