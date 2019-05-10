Кличко став Інноватором року

Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією та званням Інноватор року-2019 на щорічній церемонії, що днями відбулася в Дюссельдорфі, Німеччині.

Про це повідомляє glavcom.

Почесну нагороду у номінації Німецька економіка Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному університеті Санкт-Галлену, Швейцарія.

"Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко-молодший може піти в політику.

Раніше йому запропонували повернутися в профі-бокс.

Джерело - glavcom.