Мій профіль
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:15 2077
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 12:52 1593
Фонсека очолив Рому
Сьогодні 11:42 1156
Україна - Люксембург: огляд матчу
Сьогодні 07:23 1393
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:55 2870
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу
Сьогодні 06:54 612
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 1225
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 1580
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 4169 1
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1567
Навколо спорту
Блоги
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців Максим Буйдин
Сьогодні 18:19 195
Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону
Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:15 224
Про Люксембург, Ковалівку та західноукраїнське дербі - ТаТоТаке
Про Люксембург, Ковалівку та західноукраїнське дербі - ТаТоТаке Максим Буйдин
Сьогодні 17:39 165
Салах показав свій улов, перебуваючи у відпустці
Салах показав свій улов, перебуваючи у відпустці Максим Буйдин
Сьогодні 17:02 373
Підтримка на Арені Львів очима вболівальника Люксембурга
Підтримка на Арені Львів очима вболівальника Люксембурга Максим Буйдин
Сьогодні 16:00 1176
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:15 Футбол Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН 2077
19:08 Футбол Гравцем Динамо цікавляться кілька європейських клубів 265
18:57 Футбол Карім Йода залишає Карпати 158
18:49 Навколо спорту Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду 110
18:34 Футбол Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса 136
18:20 Футбол Буффон може перейти до Порту 141
18:19 Блог Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців 195
18:15 Блог Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону 224
18:09 Футбол Головне, що ми лідируємо у групі - Караваєв 443
17:49 Футбол Україна U-20 - Італія U-20: Лунін і Попов вийдуть у стартовому складі 990
17:44 Футбол Результати жеребкування попереднього раунду Ліги Європи 461
17:39 Блог Про Люксембург, Ковалівку та західноукраїнське дербі - ТаТоТаке 165
17:38 Футбол Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги Чемпіонів 597
17:26 Футбол Вільхамссон відмовив Карпатам 464
17:13 Футбол Є зміни, значить щось тренерів не влаштовує - капітан Десни 312
17:02 Блог Салах показав свій улов, перебуваючи у відпустці 373
16:52 Футбол Іспанія - Швеція 3:0. Огляд матчу 294
16:37 Футбол Форвард збірної Люксембурга потрапив у лонг-лист Динамо 690
16:08 Теніс Цуренко впевнено розібралася з Плішковою на турнірі в Нідерландах 372
16:00 Блог Підтримка на Арені Львів очима вболівальника Люксембурга 1176
15:54 Футбол Матч проти Італії може стати національним святом для України – експерт 490
15:30 Футбол Вони витерпіли та перемогли – Шовковський 565
15:06 Легка атлетика Українка тріумфувала на турнірі у Греції 311
14:50 Футбол Шевченко вказав на фактор перемоги у Львові 844
14:32 Блог Неймовірний сейв П'ятова у матчі з Люксембургом 744

Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду

Сьогодні 18:49 110 0
8-річний син Кріштіану Роналду може підписати контракт з Спортингом.
Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду

Лісабонський Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду, якому в середині червня виповниться 9 років.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Зараз Кріштіану-молодший виступає за дитячу команду Ювентуса.

Відзначається, що представники Спортинга вже приступили до переговорів зі старшим Кріштіану Роналду і бабусею хлопчика.

Нещодавно 8-річний Роналду-молодший забив 19 м'ячів в 5 матчах на дитячому турнірі, який проходив на Мадейрі, батьківщині його батька.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду починав свою професійну кар'єру саме в Спортінгу, де відіграв сезон 2002/2003.

Роналду сказав раніше, що збірна Португалії існуватиме й без нього

Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника.

Джерело - sportarena.com.

#Роналду, #Спортинг
Коментарі ()