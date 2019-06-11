8-річний син Кріштіану Роналду може підписати контракт з Спортингом.

Лісабонський Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду, якому в середині червня виповниться 9 років.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Зараз Кріштіану-молодший виступає за дитячу команду Ювентуса.

Відзначається, що представники Спортинга вже приступили до переговорів зі старшим Кріштіану Роналду і бабусею хлопчика.

Нещодавно 8-річний Роналду-молодший забив 19 м'ячів в 5 матчах на дитячому турнірі, який проходив на Мадейрі, батьківщині його батька.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду починав свою професійну кар'єру саме в Спортінгу, де відіграв сезон 2002/2003.

Роналду сказав раніше, що збірна Португалії існуватиме й без нього.

Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника.

Джерело - sportarena.com.