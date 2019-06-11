Лісабонський Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду, якому в середині червня виповниться 9 років.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Зараз Кріштіану-молодший виступає за дитячу команду Ювентуса.
Відзначається, що представники Спортинга вже приступили до переговорів зі старшим Кріштіану Роналду і бабусею хлопчика.
Нещодавно 8-річний Роналду-молодший забив 19 м'ячів в 5 матчах на дитячому турнірі, який проходив на Мадейрі, батьківщині його батька.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду починав свою професійну кар'єру саме в Спортінгу, де відіграв сезон 2002/2003.
Роналду сказав раніше, що збірна Португалії існуватиме й без нього.
Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника.
Джерело - sportarena.com.