Роналду: Збірна Португалії існуватиме й без мене

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду разом зі збірною переміг у фіналі Ліги націй (1:0).

Емоціями після перемоги над Нідерландами поділився сам футболіст для офіційного сайту УЄФА.

"Багато щастя! Все відмінно, я дуже радий. Виграти цей трофей тут, в Португалії, на очах у португальського народу - це велика честь для мене.

Я щасливий, що ми перемогли тут. Народ Португалії заслуговує на це. Люди підтримували нас з самого початку в обох матчах - і проти Швейцарії, і сьогодні. Цей трофей для всіх них. Він належить не тільки збірній, а й усій Португалії.

Збірна буде існувати і далі - що з Кріштіану, що без. У команди великий потенціал. Є молоді гравці, які з роками подорослішають і стануть краще. Я хочу брати участь в цьому проекті, тому що відчуваю себе добре. Відчуваю, що можу допомогти збірній. Як я вже сказав, у цієї збірної є потенціал, щоб рости далі і завойовувати нові трофеї", - сказав Роналду.