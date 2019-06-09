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Вчинок дня: Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника

Сьогодні 18:19 Valeriy Ruchka 289 0
Вчинок дня: Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника

Гравець туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив добрий вчинок, відгукнувшись на прохання 11-річного хлопчика.

Футболісти португальської національної команди вирушали в готель на автобусі після проведеного тренування. По дорозі Роналду вгледів на вулиці хлопчика, який стояв біля дороги з плакатом, на якому було написано: "Кріштіану Роналду, обійми мене".

Футболіст попросив водія зупинитися, покликав хлопчика всередину автобуса і зробив з ним спільну фотографію. Зауважимо, 11-річний уболівальник, якого звуть Едуардо, хворіє на лейкемію.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, збірна Португалії зіграє з командою Нідерландів у фіналі Ліги націй. 

Джерело - Чемпіон.

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