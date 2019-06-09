Гравець туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив добрий вчинок, відгукнувшись на прохання 11-річного хлопчика.

Футболісти португальської національної команди вирушали в готель на автобусі після проведеного тренування. По дорозі Роналду вгледів на вулиці хлопчика, який стояв біля дороги з плакатом, на якому було написано: "Кріштіану Роналду, обійми мене".

Футболіст попросив водія зупинитися, покликав хлопчика всередину автобуса і зробив з ним спільну фотографію. Зауважимо, 11-річний уболівальник, якого звуть Едуардо, хворіє на лейкемію.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, збірна Португалії зіграє з командою Нідерландів у фіналі Ліги націй.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 June 2019

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua