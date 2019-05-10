Американський спринтер під час бігу напоровся на спис

Американський спринтер Елайджа Годвін під час бігу напоровся на легкоатлетичний спис, увіткнутий на стадіоні у землю.

Про це повідомляє USA Today.

Годвін біг спиною по полю стадіону і не помітив спис, який стирчав із землі. Спис пройшов під лопаткою спортсмена, його довелося частково обрізати перед тим, як бігуна доставили в лікарню. Пізніше лікарі витягли залишки списа з тіла спринтера. Легеня Годвіна була проткнута, але лікарі прогнозують йому швидке відновлення.

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